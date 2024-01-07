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Haberler Fotohaber Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 09:53

Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Yerel seçimler bu yıl 31 Mart tarihinde gerçekleşecek. Seçmen, oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için seçimini yapacak. 81 ilde araştırılan listelerde en çok büyükşehir belediye başkan adaylarının isimleri sorgulanıyor. O sorgulamaların arasında Ak Parti Konya Belediye Başkan adayı da var. Peki, Ak Parti Konya Belediye Başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçim Takvimi 2024 belli oldu. Oy verme günü öncesinde kesinleşecek aday listeleri için heyecan dorukta. Belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek vatandaşlar, ilk etapta isimleri ve seçim beyannamelerini öğrenecek. Ardından seçmen kayıtları kontrol edilecek. İlk adım için Ak Parti Konya Belediye Başkan adayı kim olacak? Ak Parti Konya Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları gündemde.

Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti Konya Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

İşte, başkan adayları açıklanacak iller:

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