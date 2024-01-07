Türkiye Yerel Seçim Takvimi 2024 belli oldu. Oy verme günü öncesinde kesinleşecek aday listeleri için heyecan dorukta. Belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek vatandaşlar, ilk etapta isimleri ve seçim beyannamelerini öğrenecek. Ardından seçmen kayıtları kontrol edilecek. İlk adım için Ak Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim olacak? Ak Parti Kütahya Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak soruları gündemde.