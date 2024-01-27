Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
13:48
AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Menemen adayı kim oldu?
2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Bu sene yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve tüm Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla büyük şehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleyeceğini seçimde İzmir Belediye Başkan Adayı olarak Hamza Dağ'ın açıklanmasından sonra seçmenler AK Parti'nin adaylarını merak ediyor. Peki, Menemen Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte tüm detaylar