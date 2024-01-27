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Haberler Fotohaber AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Menemen adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 13:48

AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Menemen adayı kim oldu?

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Bu sene yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve tüm Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla büyük şehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleyeceğini seçimde İzmir Belediye Başkan Adayı olarak Hamza Dağ'ın açıklanmasından sonra seçmenler AK Parti'nin adaylarını merak ediyor. Peki, Menemen Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte tüm detaylar

AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Menemen adayı kim oldu?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Büyükşehir belediye başkanını, il belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için hazırlanan seçmenler Ankara ilçeleri için adayların açıklanmasını büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte, AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte ayrıntılar

AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Menemen adayı kim oldu?

AK PARTİ İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olduğunu duyurdu.

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AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Menemen adayı kim oldu?

AK PARTİ İZMİR MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLUYOR!

Yerel seçim startını veren AK Parti İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'in ilçe adaylarını da bugün 27 Ocak saat 14.00'de açıklayacak. Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında, Recep Tayyip Erdoğan adayları tek tek sahneye davet edip kamuoyuna tanıtacak.

AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Menemen adayı kim oldu?

2024 SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU!

27 Ocak Cumartesi

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

29 Ocak Pazartesi

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri askıdan indirilecek ve ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak.

31 Ocak Çarşamba

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazlar ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin sonuca bağlanacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.

AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı açıklanıyor: Yerel seçim öncesinde AK Parti Menemen adayı kim oldu?

3 Şubat Cumartesi

Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek

7 Şubat Çarşamba

Seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat Pazar

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenme süreci tamamlanacak.

İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontroller yapılacak.

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