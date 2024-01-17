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Haberler Fotohaber Ak Parti Muş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Muş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:57

Ak Parti Muş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Muş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Her 5 yılda bir yerel yönetimler milletin iradesiyle belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre Yerel seçim tarihi belli oldu. Türkiye yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Bu noktada Ak Parti Muş Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da seçim öncesi merak edilenlerden birisi. İşte, detaylar…

Ak Parti Muş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Muş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin ardından sırada belediye seçimleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak. 5 yılın ardından yerel yönetimler milletin iradesiyle belli oluyor. Yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oylar kullanılacak. Bu noktada gözler Ak Parti Muş Belediye Başkan adayı kim oldu sorusunda. İşte, ayrıntılar…

Ak Parti Muş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Muş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ MUŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin birçok il için belediye başkan adayını duyurdu.

Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde açıklanacak.

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Ak Parti Muş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Muş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ 1. ADAY TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!

Yerel seçimde adayların açıklanacağı ilk etkinlik gerçekleşti. 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin Ak Parti belediye başkan adayları belli oldu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda isimler bir bir Başkan Erdoğan tarafından okundu.

İşte, açıklanan iller ve başkan adayları:

Ak Parti Muş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Muş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Ali Nur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Ak Parti Muş Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Muş adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebî Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

İstanbul: Murat Kurum

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

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