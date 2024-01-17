Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
15:24
Ak Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Nevşehir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü yerel yönetimler milletin iradesiyle belli olacak. Verilecek oylar ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Yerel seçimler için geri sayım sürerken aday isimleri gelmeye başladı. Ak Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kim oldu bu noktada merak edilen konulardan birisi. İşte, ayrıntılar…