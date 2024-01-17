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Haberler Fotohaber Ak Parti Niğde Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Niğde adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 15:25

Ak Parti Niğde Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Niğde adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerinden birisi olan oy verme işlemi için sandık başına gidecek. Verilecek oylar ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Ak Parti Niğde Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da seçim öncesi akıllara gelmeye başladı. İşte, ayrıntılar...

Ak Parti Niğde Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Niğde adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart Pazar günü düzenlenecek. Milyonlarca seçmen vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutacak. 5 yılın ardından Türkiye yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirliyor. Ak Parti Niğde Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da seçim öncesi merak edilen konulardan birisi. İşte, ayrıntılar...

Ak Parti Niğde Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Niğde adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ NİĞDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Niğde Belediye Başkan adayı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde açıklanacak.

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Ak Parti Niğde Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Niğde adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ 1. ADAY TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!

Yerel seçimde adayların açıklanacağı ilk etkinlik gerçekleşti. 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin Ak Parti belediye başkan adayları belli oldu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda isimler bir bir Başkan Erdoğan tarafından okundu.

İşte, açıklanan iller ve başkan adayları:

Ak Parti Niğde Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Niğde adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Ali Nur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Ak Parti Niğde Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Niğde adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebî Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

İstanbul: Murat Kurum

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

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