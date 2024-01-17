Ak Parti Niğde Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Niğde adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart Pazar günü düzenlenecek. Milyonlarca seçmen vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutacak. 5 yılın ardından Türkiye yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirliyor. Ak Parti Niğde Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da seçim öncesi merak edilen konulardan birisi. İşte, ayrıntılar...