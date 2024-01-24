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Haberler Fotohaber AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Pursaklar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 10:25

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Pursaklar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına sandıkların başında yer alacaklar. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Turgut Altınok'un açıklanmasından sonra gözler ilçe belediyelerine çevrildi. Peki Pursaklar Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte ayrıntılar

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Pursaklar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Türkiye'nin yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları milyonlarca seçmenin oy kullanmasının ardından belli olacak. İstanbul için oylarını kullanacak seçmeler İstanbul ilçeleri için araştırmalara başladı. AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Pursaklar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, 24 Ocak 2024 saat 12:00'de Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

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AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Pursaklar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu duyurdu.

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Pursaklar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU!

27 Ocak Cumartesi

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

29 Ocak Pazartesi

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri askıdan indirilecek ve ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak.

31 Ocak Çarşamba

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazlar ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin sonuca bağlanacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Pursaklar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

3 Şubat Cumartesi

Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek

7 Şubat Çarşamba

Seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat Pazar

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenme süreci tamamlanacak.

İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontroller yapılacak.

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