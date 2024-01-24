AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Pursaklar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

3 Şubat Cumartesi

Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek

7 Şubat Çarşamba

Seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat Pazar

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenme süreci tamamlanacak.

İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontroller yapılacak.