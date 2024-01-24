Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
10:25
AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Pursaklar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına sandıkların başında yer alacaklar. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Turgut Altınok'un açıklanmasından sonra gözler ilçe belediyelerine çevrildi. Peki Pursaklar Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte ayrıntılar