Ak Parti Sakarya Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Sakarya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin ardından sırada belediye seçimleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak. 5 yılın ardından yerel yönetimler milletin iradesiyle belli oluyor. Yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oylar kullanılacak. Bu noktada gözler Ak Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim oldu sorusunda. İşte, ayrıntılar…