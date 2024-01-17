Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
15:08
Ak Parti Sakarya Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Sakarya adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Her 5 yılda bir yerel yönetimler milletin iradesiyle belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre yerel seçim tarihi belli oldu. Türkiye yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Bu noktada Ak Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu da seçim öncesi merak edilenlerden birisi. İşte, detaylar…