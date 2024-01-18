Giriş Tarihi: 18.01.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
17:16
AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ekrem Olğaç hayatı ve kariyeri!
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Siirt Belediye Başkan adayını da duyurdu. AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Ekrem Olğaç kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…