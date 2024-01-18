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Haberler Fotohaber AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ekrem Olğaç hayatı ve kariyeri!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 17:16

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ekrem Olğaç hayatı ve kariyeri!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Siirt Belediye Başkan adayını da duyurdu. AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Ekrem Olğaç kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ekrem Olğaç hayatı ve kariyeri!

Ekrem Olğaç hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Birçok ilin belediye başkan adayı da netlik kazandı. Başkan Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Siirt Belediye Başkan adayını da açıkladı. AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç oldu. Peki; Ekrem Olğaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ekrem Olğaç hayatı ve kariyeri!

EKREM OLĞAÇ KİMDİR?

1982 tarihinde Siirt'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siirt'te tamamladıktan sonra 2008 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını Siirt'te yaptıktan sonra 2009 yılında 4 avukat ve 2 stajyer avukatla birlikte hukuk ofisi açarak mesleğine başladı. 2012-2018 yılları arasında Siirt Barosunda Saymanlık ve Baro Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. 2012-2015 yıllarında Ak Parti Siirt Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüttükten sonra, 2015-2018 yılları arasında Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini üstlendi. 2018-2019 yılları arasında Ak Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren Ak Parti Siirt İl Başkanlığı görevini yürütmekte olan Olgaç, evli ve sevimli bir kız çocuğu babasıdır.

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AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ekrem Olğaç hayatı ve kariyeri!

AK PARTİ SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart günü düzenlenecek olan Yerel Seçimler için adayları paylaştı. Siirt belediye başkan adayı da açıklandı. Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç oldu.

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ekrem Olğaç hayatı ve kariyeri!
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