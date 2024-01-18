Giriş Tarihi: 18.01.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
01:39
Ak Parti Sivas Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Sivas adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Bu sene yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve tüm Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla büyük şehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleyeceğini seçimde seçmenler Ak Parti'nin adaylarını merak ediyor. Peki Sivas Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte tüm detaylar