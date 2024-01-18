Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
16:35
AK Parti Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin oldu. Peki, Hilmi Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri…