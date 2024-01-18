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Haberler Fotohaber AK Parti Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 16:35

AK Parti Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin oldu. Peki, Hilmi Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri…

AK Parti Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

Hilmi Bilgin hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin oldu. Peki, Hilmi Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri

AK Parti Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

AK PARTİ SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

Hilmi Bilgin, 1972'de Sivas'ın Kangal ilçesinde doğdu. Şu an Sivas Belediye başkanı olarak görev yapıyor.

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AK Parti Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bilgin, kariyerine SSK Sivas İl Müdürlüğü'nde kurum avukatı olarak başlamış ve ardından serbest avukat olarak çalışmıştır. Sivas Barosu'nda Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği ile Sivas Baro Başkanlığı (2010-2011) gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif roller almıştır.

AK Parti Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

Sivas Milletvekili olarak 24., 25. ve 26. dönemlerde görev yapmıştır. Adalet Bakanı yardımcısı olarak atanmış ve 2019 yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve seçimler sonucunda Sivas Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.

AK Parti Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
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