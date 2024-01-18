AK Parti Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bilgin, kariyerine SSK Sivas İl Müdürlüğü'nde kurum avukatı olarak başlamış ve ardından serbest avukat olarak çalışmıştır. Sivas Barosu'nda Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği ile Sivas Baro Başkanlığı (2010-2011) gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif roller almıştır.