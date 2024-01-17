Giriş Tarihi: 17.01.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
21:49
Ak Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Trabzon adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına sandıkların başında yer alacaklar. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimde Ak Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim oldu? İşte ayrıntılar