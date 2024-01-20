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Haberler Fotohaber Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı açıklanıyor! Ak Parti Üsküdar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 09:32

Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı açıklanıyor! Ak Parti Üsküdar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimler için 31 Mart 2024 tarihinde Pazar günü sandık başında olacak. Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek vatandaşlar seçim öncesinde aday listelerine odaklandı. Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum isminin açıklanması ardından seçmen, megakentte ilçeleri yakın mercek altına aldı. Bu noktada Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı kim oldu sorusu gündemde.

Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı açıklanıyor! Ak Parti Üsküdar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi kapsamında adım adım ilerleyen yerel seçim süreci, oy verme gününe kadar oldukça yoğun bir mesaiye sahne oluyor. Aday tanıtım toplantıları ile duyurulan isimlerde İstanbul ilçe belediye başkan adayları da takip edilenler arasında. Bölge halkı, Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı özelinde araştırmalara başladı. İşte, detaylar…

Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı açıklanıyor! Ak Parti Üsküdar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ÜSKÜDAR ADAYI 20 OCAK'TA AÇIKLANIYOR!

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası (İSO) ziyaretinde ilçe belediye başkanlarının 20 Ocak Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de tanıtılacağını basın mensupları ile paylaştı.

Kurum; "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız." Şeklinde konuştu.

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Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı açıklanıyor! Ak Parti Üsküdar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

İBB ADAYI KURUM: 3 TEMEL GÜNDEMİM VAR!

Ak Parti İBB adayı Murat Kurum, seçimde 3 temel gündemi olduğunu aktardı:

"Bu şehrin adayı olarak 'Ekonomide lider İstanbul' diyerek sorumluluğu üstlendiğim 3 temel gündemim var. Birincisi kalıcı istihdam, ikincisi güçlü bir ticaret, güçlü ticaretin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üçüncü başlığımız da şu, toplumsal refahı arttıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar, işin özü bu."

Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı açıklanıyor! Ak Parti Üsküdar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ'NİN BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI AÇIKLANDI!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen aday tanıtım toplantılarının ilki 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre merkezinde gerçekleşti ve 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayı açıklandı. Daha sonra 18 Ocak'ta Ankara ATO Kongre Merkezi'nde 48 adayın daha isimleri paylaşıldı.

Böylece Ak Parti'de il adayları tamamlandı.

Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı açıklanıyor! Ak Parti Üsküdar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?

2024 Türkiye yerel seçimlerinde aşağıda yer alan başlıklar için oy verilecek:

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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