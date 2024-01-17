Ak Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Van adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin birçok il için belediye başkan adayını duyurmuştu. Kalan 48 ilin belediye başkanlarıysa 18 Ocak Perşembe günü açıklanacak.