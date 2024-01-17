Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Zonguldak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Büyükşehir belediye başkanını, il belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için hazırlanan seçmenler Ak Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanmasını büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte, Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı