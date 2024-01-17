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Haberler Fotohaber Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Zonguldak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 21:16 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 21:16

Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Zonguldak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Bu sene yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve tüm Türkiye sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla büyük şehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleyeceğini seçimde seçmenler Ak Parti'nin adaylarını merak ediyor. Peki Zonguldak Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte tüm detaylar

Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Zonguldak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Büyükşehir belediye başkanını, il belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için hazırlanan seçmenler Ak Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanmasını büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte, Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı

Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Zonguldak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin birçok il için belediye başkan adayını duyurmuştu. Kalan 48 ilin belediye başkanlarıysa 18 Ocak Perşembe günü açıklanacak.

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Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Zonguldak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

48 İL İÇİN ADAYLAR 18 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Beklenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. Ankara adayının da açıklanacağı toplantı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.

48 ilin belediye başkan adayları arasında Ankara ve İzmir'de yer alıyor.

Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Zonguldak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Açıklanan 11 Büyükşehir Şu Şekilde:

İstanbul- Murat Kurum, Muğla- Aydın Ayaydın, Kocaeli- Tahir Büyük Akın, Erzurum- Mehmet Sekmen, Eskişehir- Nebi Hatipoğlu, Balıkesir- Yücel Yılmaz, Bursa- Alinur Aktaş, Aydın- Mustafa Savaş, Samsun- Halit Doğan, Denizli- Osman Zolan, Ordu- Mehmet Hilmi Güler.

Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Zonguldak adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Büyükşehirler Dışındaki 15 İl ise Şu Şekilde:

Artvin- Mehmet Kocatepe, Giresun- Aytekin Şenlikoğlu, Elazığ- Şahin Şerifoğlu, Edirne- Belgin İba, Düzce- Faruk Özlü, Bitlis- Nesrullah Tanğlay, Bingöl- Erdal Arıkan, Çanakkale- Jülide İskenderoğlu, Çankırı- Hüseyin Filiz, Kastamonu- Tahsin Babas, Rize- Rahmi Metin, Sinop Yakup Üçüncü Oğlu, Tokat- Eyüp Eroğlu, Yalova- Mustafa Tutuk ve Isparta- Şükrü Başdeğirmen

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