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Giriş Tarihi: 23.02.2024 01:50 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 01:50

Aldatmak 60. bölüm fragmanı bekleniyor ! ATV ile Aldatmak yeni bölümün fragmanı yayında mı?

ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 22 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tolga ve Oylum'un karşılaşması izleyicilere acaba mı dedirtirken Kahraman'ın tavırları herkesi şok etti. İzleyiciler gelecek haftadan kesitler görmek için ''ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Aldatmak 60. bölüm fragmanı bekleniyor ! ATV ile Aldatmak yeni bölümün fragmanı yayında mı?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin sevilen dizisi 59. bölümüyle büyük ilgi çekti. Bu bölümde İpek ve yaptıklarıyla seyirci şoka uğradı. Yeni bölümü merak edenler seyirciler fragman araştırmasına koyuldu. İşte, ATV ile Aldatmak 60. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Aldatmak 60. bölüm fragmanı bekleniyor ! ATV ile Aldatmak yeni bölümün fragmanı yayında mı?

ALDATMAK 60. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Aldatmak 60. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

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Aldatmak 60. bölüm fragmanı bekleniyor ! ATV ile Aldatmak yeni bölümün fragmanı yayında mı?

ALDATMAK 59.BÖLÜM ÖZETİ

"Güzide'yi kabullenmek istedim ama yapamadım..."

Vurulan arkadaşlarını hastaneye götüren Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulundukları ortaya çıkınca; Kahraman kıskanç yüzünü gösterir. Bu sırada geçmişi karanlıkta tutmaya çalışan Mualla, Zennure ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar.

Aldatmak 60. bölüm fragmanı bekleniyor ! ATV ile Aldatmak yeni bölümün fragmanı yayında mı?

Güzide oğlunu bulmak için yeni bir adım atarken, Tarık da Eşmeli'ye yaptığı yolculukta ona eşlik eder. Selin'in tedavisinde ilerleme kaydedilirken Serra'nın hamlesiyle Kaşifoğlu ailesinin kaderi değişecektir. İpek ile birlikteliğini gözler önüne seren Oltan ise beklenmedik biri tarafından uyarılır.

Aldatmak 60. bölüm fragmanı bekleniyor ! ATV ile Aldatmak yeni bölümün fragmanı yayında mı?

Güzide'nin onu hayata kavuşturduğunu öğrenen Sezai, aşkının peşini bırakmaz. Ne var ki, kızının tepkisinin ne kadar şiddetli olacağını öngöremez. İpek, yaptıklarını meşru kılmak için annesinin trajedisini kullanmaya devam eder. Son hamlesi herkesin hayatını sarsacaktır…

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