Giriş Tarihi: 23.02.2024 01:50
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
01:50
Aldatmak 60. bölüm fragmanı bekleniyor ! ATV ile Aldatmak yeni bölümün fragmanı yayında mı?
ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 22 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tolga ve Oylum'un karşılaşması izleyicilere acaba mı dedirtirken Kahraman'ın tavırları herkesi şok etti. İzleyiciler gelecek haftadan kesitler görmek için ''ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...