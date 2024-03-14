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Giriş Tarihi: 14.03.2024 23:14 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 23:14

Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 61. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Cem Bender'in yer aldığı yapımın son bölümünde Güzide'nin aldığı haber onu Dündar ile zor bir yüzleşmeye sürükler. Tarık ise Güzide ile Sezai'ye huzur vermemek için elinden geleni yapar. Bu sahneler sonrası gelecek bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin dram türlerindeki dizisi yine duygu ve heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. 61. Bölümde Selin hayatında sağlıklı bir döneme yelken açarken beklenmedik bir itiraf Kaşifoğlu ailesi için korkunç sonuçlar doğurur. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrolünde Vahide Perçin'in yer aldığı yapımın yeni sahneleri bekleniyor. İşte, ATV ile Aldatmak 62. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının ikinci sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Aldatmak, 61. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

14 Mart 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 61. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Aldatmak 62. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 61. BÖLÜM ÖZETİ

Kahraman'ın verdiği hayat mücadelesi Mualla ve Oylum'u bir araya getirse de ikili arasında buzların erimesi kolay olmayacaktır.

Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Güzide'nin aldığı haber onu Dündar ile zor bir yüzleşmeye sürükler.

Tarık ise Güzide ile Sezai'ye huzur vermemek için elinden geleni yapar.

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