Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin dram türlerindeki dizisi yine duygu ve heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. 61. Bölümde Selin hayatında sağlıklı bir döneme yelken açarken beklenmedik bir itiraf Kaşifoğlu ailesi için korkunç sonuçlar doğurur. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrolünde Vahide Perçin'in yer aldığı yapımın yeni sahneleri bekleniyor. İşte, ATV ile Aldatmak 62. Bölüm fragmanı izle ekranı!