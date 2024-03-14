Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 14.03.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
23:14
Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 61. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Cem Bender'in yer aldığı yapımın son bölümünde Güzide'nin aldığı haber onu Dündar ile zor bir yüzleşmeye sürükler. Tarık ise Güzide ile Sezai'ye huzur vermemek için elinden geleni yapar. Bu sahneler sonrası gelecek bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...