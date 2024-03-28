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Giriş Tarihi: 28.03.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 20:33

Aldatmak 63. bölüm yayında! ATV dizi ekranı ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle linki

ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 22 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İzleyiciler "Aldatmak canlı izle" sorgulaması yapıyorlar. Kahraman Oylum'a yeni bir şans vermek istese de yeniden hayal kırıklığına uğrayacaktır. Sezai'nin evden ayrılmasıyla Tarık her fırsatı değerlendirmeye çalışır. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, 28 Mart 2024 ATV ile Aldatmak 63.bölüm canlı izle ekranı

Aldatmak 63. bölüm yayında! ATV dizi ekranı ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle linki

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 63.bölüm canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümde yaşananlarla izleyicileri şaşırtan dizi Aldatmak yeni bölüm canlı izle ekranı

Aldatmak 63. bölüm yayında! ATV dizi ekranı ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle linki

ALDATMAK SON BÖLÜM CANLI İZLE

Aldatmak dizisi son bölümü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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ALDATMAK 63. BÖLÜM ÖZETİ

"Sen böyle bir adama hayat arkadaşım diyebilir misin?"

Oylum'un sevgisine bir şans daha vermek isteyen Kahraman, yeniden hayal kırıklığına uğrar. Kahraman'ın verdiği büyük karar Mualla ile Oylum'u çatışmaya sürükleyecektir.

Serra'nın hırsını hafife alan Oltan, gittikçe köşeye sıkışır. Şansını zorlayan Serra ise bir dosta sığınır. Ancak Kaşifoğlu ailesiyle ilgili planları olan tek kişi Serra değildir.

Aldatmak 63. bölüm yayında! ATV dizi ekranı ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle linki

Sezai'nin evden ayrılmasıyla Tarık, Güzide'ye yakın olmak için her fırsatı değerlendirir. Sezai ise Güzide'yi uzaktan izlediği günlere döner. Güzide ile Tarık ailelerine giren yeni bir yüzü karşılarken Sezai, hüznünü Nazan'la paylaşır. Dostlarına bu zor günlerde destek olmaya çalışan Nazan büyük bir keşifte bulunacaktır…

Aldatmak 63. bölüm yayında! ATV dizi ekranı ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle linki
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