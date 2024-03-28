Aldatmak 63. bölüm yayında! ATV dizi ekranı ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle linki

Giriş Tarihi: 28.03.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
20:33
ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 22 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İzleyiciler "Aldatmak canlı izle" sorgulaması yapıyorlar. Kahraman Oylum'a yeni bir şans vermek istese de yeniden hayal kırıklığına uğrayacaktır. Sezai'nin evden ayrılmasıyla Tarık her fırsatı değerlendirmeye çalışır. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, 28 Mart 2024 ATV ile Aldatmak 63.bölüm canlı izle ekranı