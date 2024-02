ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları ve dizileri neler?

DİSKOGRAFİSİ

ALBÜMLER

Hiç Keyfim Yok (1994)

Ferman (1995)

Yoktan Geliyorum (1997)

Hep Böyle Kal (2000)

Vefa Borcu (2001)

Ayna (2005)

Bazen (2006)

Casablanca (2007) (müzikal albümü)

Sen Nasılsan Öyleyim (2008)

7 (2009)

İstanbul'da Aşk (2010)

Bizim Şarkımız (2012) (müzikal albümü)

TEKLİLER VE EP'LER

Sevgilim (1998)

Yuvarlanan Taşlar (2007)

Bambaşka (2009)

Piyango (2011)

Duymayan Kalmasın (2014)

Şehrin Işıkları (2015)

Unutursun Gönlüm (2015)

Erkeğin Zillisi (feat. Serdar Ayyıldız) (2016)

Rüyalar (feat. Ercüment Vural) (2018)

Aramadın Aylardır (Çılgınlar Kulübü) (2019)

Katil Uşak (2020)

Niye Hayat (feat. Bade Derinöz) (2021)

Küstüm Ne Demek (2022)

Deli Mavi 100. Yıl (2023)

Sev Yeter (2023)

DİZİ, FİLM MÜZİKLERİ, DÜETLER VE SAYGI ALBÜMLERİ

"Ateş Dansı" dizi jeneriği (1998)

"Veda Busesi", Fosforlu Cevriye filmi için kaydedilmiş Türk Sanat Müziği şarkıları (2000)

"Tren" - Of Deli Gönül - Tarık11 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. düet (2001)

"Rüya" - Yadigar - Melih Kibar (2001)

"Gizli Aşk Bu" - Şarkıcı (2001)

"Sen Kimseyi Sevemezsin" - Şarkıcı (2001)

"Seher Vakti Kalkan Kervan" - Seher Vakti dizi müziği (2005)

"Kilit" - Her Devrin Devleri - Selçuk Ural düeti (2010)

"Ama Sen Yoksun" - Sihirli Değnek - Salim Dündar düeti (2011)

"Üç Kalp" - Keşke Burada Olsaydın - Kürşat Başar (2012)

"Uykusuz Her Gece" - Fikret Şeneş Şarkıları - Fikret Şeneş (2019)

FİLMOGRAFİSİ

Aldatmak - 2024 - atv

Türkler Çıldırmış Olmalı 2 - 2023

Serçenin Gözyaşı - 2023

Arıza - 2020 - Show TV

İstanbullu Gelin - 2018 - Star TV

Eğreti Gelin Ladik - 2018

Evlat Kokusu - 2017 - Kanal D

Kocamın Ailesi - 2014 - FOX

Huzur Sokağı - 2012 - atv

Sessiz Gemiler - 2007 - 20 Bölüm - atv

Babam Çok Değişti Anne - 2007

Deli Mavi - 2005 - atv

Seher Vakti - 2005 - 8 Bölüm - Kanal D

Şarkıcı - 2001

Vizontele - 2000

Fosforlu Cevriye - 2000 - Cine5

Ateş Dansı - 1998 - 26 Bölüm - Kanal D

Eşkıya - 1996

Mahallenin Muhtarları (Konuk Oyuncu) - 1992