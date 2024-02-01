ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları ve dizileri neler?

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

12 Nisan 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu Yeşim Salkım, Arnavut asıllıdır. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olup Ankara'da doğmuş Kavaklıdere'de büyümüştür.

Saint Benoît Fransız Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde öğrenim gördü.

İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran Salkım, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü.

1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film olan Eşkıya'da Emel'i canlandırdı.

İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı.

1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.

Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.