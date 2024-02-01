Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları ve dizileri neler?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 11:39

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları ve dizileri neler?

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 58. bölümde yapıma Zennure dahil olacak. Sakin ve uysal bir yapıda gibi gözüken bu karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Yeşim Salkım hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Aldatmak Zennure kimdir? Aldatmak'ın Zennure'si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yeşim Salkım hakkında bilgiler…

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları ve dizileri neler?

ATV'nin Perşembe akşamları yayınladığı dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Cem Bender gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Yeşim Salkım, Zennure karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ''Aldatmak Zennure kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. 58. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Aldatmak'ın Zennure'si Yeşim Salkım hayatı hakkında merak edilenler…

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları ve dizileri neler?

YEŞİM SALKIM ALDATMAK'A DAHİL OLDU!

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, perşembe akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

TIMS&B Productions imzalı. dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yeşim Salkım dizinin 58. Bölümünden itibaren 'Aldatmak'taki yerini alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları ve dizileri neler?

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR?

Başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan Yeşim Salkım, Aldatmak'ta 'Zennure' isimli karaktere hayat verecek.

Sakin ve uysal bir yapıda gibi gözüken Zennure gururuyla oynandığında her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip. Zennure'nin gelişi ile 'Aldatmak'ta dengeler değişecek, geçmişte yaşanan önemli olayların perdesi aralanacak.

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları ve dizileri neler?

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

12 Nisan 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu Yeşim Salkım, Arnavut asıllıdır. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olup Ankara'da doğmuş Kavaklıdere'de büyümüştür.

Saint Benoît Fransız Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde öğrenim gördü.

İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran Salkım, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü.

1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film olan Eşkıya'da Emel'i canlandırdı.

İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı.

1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.

Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları ve dizileri neler?

DİSKOGRAFİSİ

ALBÜMLER

Hiç Keyfim Yok (1994)
Ferman (1995)
Yoktan Geliyorum (1997)
Hep Böyle Kal (2000)
Vefa Borcu (2001)
Ayna (2005)
Bazen (2006)
Casablanca (2007) (müzikal albümü)
Sen Nasılsan Öyleyim (2008)
7 (2009)
İstanbul'da Aşk (2010)
Bizim Şarkımız (2012) (müzikal albümü)

TEKLİLER VE EP'LER

Sevgilim (1998)
Yuvarlanan Taşlar (2007)
Bambaşka (2009)
Piyango (2011)
Duymayan Kalmasın (2014)
Şehrin Işıkları (2015)
Unutursun Gönlüm (2015)
Erkeğin Zillisi (feat. Serdar Ayyıldız) (2016)
Rüyalar (feat. Ercüment Vural) (2018)
Aramadın Aylardır (Çılgınlar Kulübü) (2019)
Katil Uşak (2020)
Niye Hayat (feat. Bade Derinöz) (2021)
Küstüm Ne Demek (2022)
Deli Mavi 100. Yıl (2023)
Sev Yeter (2023)

DİZİ, FİLM MÜZİKLERİ, DÜETLER VE SAYGI ALBÜMLERİ

"Ateş Dansı" dizi jeneriği (1998)
"Veda Busesi", Fosforlu Cevriye filmi için kaydedilmiş Türk Sanat Müziği şarkıları (2000)
"Tren" - Of Deli Gönül - Tarık11 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. düet (2001)
"Rüya" - Yadigar - Melih Kibar (2001)
"Gizli Aşk Bu" - Şarkıcı (2001)
"Sen Kimseyi Sevemezsin" - Şarkıcı (2001)
"Seher Vakti Kalkan Kervan" - Seher Vakti dizi müziği (2005)
"Kilit" - Her Devrin Devleri - Selçuk Ural düeti (2010)
"Ama Sen Yoksun" - Sihirli Değnek - Salim Dündar düeti (2011)
"Üç Kalp" - Keşke Burada Olsaydın - Kürşat Başar (2012)
"Uykusuz Her Gece" - Fikret Şeneş Şarkıları - Fikret Şeneş (2019)

FİLMOGRAFİSİ

Aldatmak - 2024 - atv
Türkler Çıldırmış Olmalı 2 - 2023
Serçenin Gözyaşı - 2023
Arıza - 2020 - Show TV
İstanbullu Gelin - 2018 - Star TV
Eğreti Gelin Ladik - 2018
Evlat Kokusu - 2017 - Kanal D
Kocamın Ailesi - 2014 - FOX
Huzur Sokağı - 2012 - atv
Sessiz Gemiler - 2007 - 20 Bölüm - atv
Babam Çok Değişti Anne - 2007
Deli Mavi - 2005 - atv
Seher Vakti - 2005 - 8 Bölüm - Kanal D
Şarkıcı - 2001
Vizontele - 2000
Fosforlu Cevriye - 2000 - Cine5
Ateş Dansı - 1998 - 26 Bölüm - Kanal D
Eşkıya - 1996
Mahallenin Muhtarları (Konuk Oyuncu) - 1992

SON DAKİKA