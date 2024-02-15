ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? ATV dizisi Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Cem Bender gibi oyuncuları buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Yeşim Salkım, Zennure karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyenler ''Aldatmak Zennure kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan karakterin amacı merak ediliyor. Peki, Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Aldatmak'ın Zennure'si Yeşim Salkım hayatı hakkında detaylı bilgiler.