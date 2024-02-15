Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? ATV dizisi Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:54

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? ATV dizisi Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Dram türündeki yapıma Zennure karakteriyle dahil olan oyuncu Yeşim Salkım hayatı hakkında detayları araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Aldatmak Zennure kimdir? Aldatmak'ın Zennure'si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yeşim Salkım hakkında ayrıntılı bilgiler.

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? ATV dizisi Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Cem Bender gibi oyuncuları buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Yeşim Salkım, Zennure karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyenler ''Aldatmak Zennure kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan karakterin amacı merak ediliyor. Peki, Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Aldatmak'ın Zennure'si Yeşim Salkım hayatı hakkında detaylı bilgiler.

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? ATV dizisi Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli?

YEŞİM SALKIM ALDATMAK'A DAHİL OLDU!

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, perşembe akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

TIMS&B Productions imzalı dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan Yeşim Salkım, dizinin 58. Bölümünden itibaren 'Aldatmak'taki yerini alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? ATV dizisi Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli?

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR?

Başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan Yeşim Salkım, Aldatmak'ta 'Zennure' isimli karaktere hayat verecek.

Sakin ve uysal bir yapıda gibi gözüken Zennure'nin hassas noktası gururudur. Her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip Zennure'nin gelişi 'Aldatmak'ta taşları yerinden oynatacak.

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? ATV dizisi Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli?

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

12 Nisan 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu Yeşim Salkım, Arnavut asıllıdır. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olup Ankara'da doğmuş Kavaklıdere'de büyümüştür.

Saint Benoît Fransız Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde öğrenim gördü.

İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran Salkım, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü.

ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? ATV dizisi Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli?

1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film olan Eşkıya'da Emel'i canlandırdı.

İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı.

1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.

Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

SON DAKİKA