ALDATMAK ZENNURE KİMDİR? ATV dizisi Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
13:54
ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Dram türündeki yapıma Zennure karakteriyle dahil olan oyuncu Yeşim Salkım hayatı hakkında detayları araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Aldatmak Zennure kimdir? Aldatmak'ın Zennure'si Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yeşim Salkım hakkında ayrıntılı bilgiler.