Anneler Günü mesajları ve güzel sözler 2023: Resimli Anneler Günü mesajları duygusal, kısa ve uzun seçenekleriyle yayında!

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2023

Anneler Günü Mesajı 1 - Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

Anneler Günü Mesajı 2 - Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneler Günü Mesajı 3 - Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.