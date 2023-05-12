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Haberler Fotohaber Anneler Günü mesajları ve güzel sözler 2023: Resimli Anneler Günü mesajları duygusal, kısa ve uzun seçenekleriyle yayında!
Giriş Tarihi: 12.05.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 15:07

Anneler Günü mesajları ve güzel sözler 2023: Resimli Anneler Günü mesajları duygusal, kısa ve uzun seçenekleriyle yayında!

Anneler Günü mesajları ve sözleri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Her yıl mayıs ayında kutlanan bu anlamlı gün bu sene 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Annelerinin bu özel gününü kutlamak isteyenler hazırladıkları hediyeleri Anneler Günü için güzel sözler ile süslüyor. Sosyal medya platformlarından ya da SMS aracılığıyla kutlama yapmak isteyenler ise en güzel Anneler Günü sözleri kısa ve uzun seçeneklerine yöneliyor. Bu noktada eşe, ablaya, arkadaşa, kayınvalideye Anneler Günü mesajı duygusal ve anlam dolu sözler göndermek isteyenler sorgulamalarına başladı. İşte, 2023 En güzel, kısa, uzun, resimli Anneler Günü şiiri, özel sözleri ve görselleri…

Anneler Günü mesajları ve güzel sözler 2023: Resimli Anneler Günü mesajları duygusal, kısa ve uzun seçenekleriyle yayında!

Anneler günü sözleri ve mesajları 14 Mayıs'a kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan bu özel gün için hediyeler alındı, hazırlıklar tamamlandı. Anneler Günü hediyelerine not eklemek isteyenler ise en güzel kutlama mesajları için arama motorlarına yöneldi. En güzel Anneler Günü mesajı duygusal ve anlam dolu seçenekleri ile şiirleri ve görselleri sabah.com.tr'de derlendi! Eşe, ablaya, arkadaşa, kayınvalideye gönderebileceğiniz Anneler Günü mesajları kısa ve uzun seçeneklerine bu başlık altında erişebilirsiniz. İşte, 2023 En anlamlı, kısa, uzun, duygusal, resimli Anneler Günü mesajları, güzel sözleri ve şiiri…

Anneler Günü mesajları ve güzel sözler 2023: Resimli Anneler Günü mesajları duygusal, kısa ve uzun seçenekleriyle yayında!

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2023

Anneler Günü Mesajı 1 - Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

Anneler Günü Mesajı 2 - Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneler Günü Mesajı 3 - Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

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Anneler Günü mesajları ve güzel sözler 2023: Resimli Anneler Günü mesajları duygusal, kısa ve uzun seçenekleriyle yayında!

Anneler Günü Mesajı 4 - Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

Anneler Günü Mesajı 5 - Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Anneler Günü Mesajı 6 - Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun...

Anneler Günü mesajları ve güzel sözler 2023: Resimli Anneler Günü mesajları duygusal, kısa ve uzun seçenekleriyle yayında!

Anneler Günü Mesajı 7 - Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle…

Anneler Günü Mesajı 8 - Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

Anneler Günü Mesajı 9 - Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

Anneler Günü mesajları ve güzel sözler 2023: Resimli Anneler Günü mesajları duygusal, kısa ve uzun seçenekleriyle yayında!

Anneler Günü Mesajı 10 - Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim… Başımı dizlerine koymaya geldim.

Anneler Günü Mesajı 11 - Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Anneler Günü Mesajı 12 - Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

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