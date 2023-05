ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

İşte merak ettiğiniz en güzel anneler günü mesajları...

Sen varken ben yoktum. Sen açken ben toktum. Şimdi de, sonra da basımın tacı annem. Seni hep seveceğim benim canım annem.

Seni unutmadığımı bugünde bilmeni istedim. Anneler günün kutlu olsun dünyanın en güzel ve özel annesi...

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun...

Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım . İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

Yapabilsem keşke. Ama sen zaten hissedersin yavrunun senin için istediklerini. Sen verdin bana, sen öğrettin böylesi sevgiyi. Annem her şeyim benim.