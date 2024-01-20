Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları hakkında

2023-2024 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Yarıyıl sonu sınav olarak da bilinen final oturumlarının başlaması ile şimdi de gözler sonuç tarihine çevrildi. İşte, AÖF final sınav sonuçlarına dair bilgiler...