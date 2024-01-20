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Haberler Fotohaber Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları hakkında
Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 09:47

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları hakkında

Açık Öğretim Fakültesi final sınavları 20-21 Ocak tarihindeki oturumlar ile tamamlanıyor. Sınav sürecini tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanma tarihini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sınavlarda en az 15 gün içinde açıklanan sonuçlar için geri sayım başladı! Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, detaylar!

Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları hakkında

2023-2024 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Yarıyıl sonu sınav olarak da bilinen final oturumlarının başlaması ile şimdi de gözler sonuç tarihine çevrildi. İşte, AÖF final sınav sonuçlarına dair bilgiler...

Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları hakkında

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 20-21 Ocak tarihlerinde üç oturumda yapılıyor.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfasından açıklanması bekleniyor.

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Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları hakkında

Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları sorgulama!

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları hakkında

AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.

Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları hakkında

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim'de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.

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