Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
09:47
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları hakkında
Açık Öğretim Fakültesi final sınavları 20-21 Ocak tarihindeki oturumlar ile tamamlanıyor. Sınav sürecini tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanma tarihini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sınavlarda en az 15 gün içinde açıklanan sonuçlar için geri sayım başladı! Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, detaylar!