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Haberler Fotohaber FİNAL AÖF sonuçları sorgulama 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 21:44

FİNAL AÖF sonuçları sorgulama 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları sorgulama ekranı 20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşen final sınavları için sık sık ziyaret ediliyor. Önlisans ve lisans bölümlerini açıktan tamamlayan öğrenciler Güz dönemi yarıyıl sonu sınavlarını tamamladı. Sıra sonuç adımında. Peki; 2023-2024 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte, detaylar...

FİNAL AÖF sonuçları sorgulama 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yanıt arıyor. Öğrenciler, açıköğretim sınavları ardından sonuçlara odaklandı. Güz dönemini başarılı bir şekilde tamamlamak isteyenler puanlara odaklandı. İşte; 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı...

FİNAL AÖF sonuçları sorgulama 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlendi.

Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.

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FİNAL AÖF sonuçları sorgulama 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF final sınav sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

FİNAL AÖF sonuçları sorgulama 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden AÖF soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AÖF sınav soruları ve cevaplarının en geç 24 Ocak Çarşamba gününe kadar erişime açılması bekleniyor.

FİNAL AÖF sonuçları sorgulama 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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