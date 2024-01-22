FİNAL AÖF sonuçları sorgulama 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden AÖF soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AÖF sınav soruları ve cevaplarının en geç 24 Ocak Çarşamba gününe kadar erişime açılması bekleniyor.