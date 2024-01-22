Giriş Tarihi: 22.01.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
21:44
FİNAL AÖF sonuçları sorgulama 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları sorgulama ekranı 20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşen final sınavları için sık sık ziyaret ediliyor. Önlisans ve lisans bölümlerini açıktan tamamlayan öğrenciler Güz dönemi yarıyıl sonu sınavlarını tamamladı. Sıra sonuç adımında. Peki; 2023-2024 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte, detaylar...