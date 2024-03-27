Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
09:16
Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF vize sınav sonuçları açıklandı duyurusu heyecanla bekleniyor. Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları geçtiğimiz günlerde düzenlenmişti. Sınavlara katılım sağlayan on binlerce öğrenci AÖF sonuçları sorgulaması yapıyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarına aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak erişebilecek. Peki, Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son durum.