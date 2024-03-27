Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları için geri sayım resmen başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi vize sınavları 23-24 Mart tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci AÖF sınav sonuç tarihi 2024 ile lgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.