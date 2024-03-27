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Haberler Fotohaber Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:16

Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınav sonuçları açıklandı duyurusu heyecanla bekleniyor. Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları geçtiğimiz günlerde düzenlenmişti. Sınavlara katılım sağlayan on binlerce öğrenci AÖF sonuçları sorgulaması yapıyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarına aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak erişebilecek. Peki, Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son durum.

Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları için geri sayım resmen başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi vize sınavları 23-24 Mart tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci AÖF sınav sonuç tarihi 2024 ile lgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF VİZE SINAVLARI GERİDE KALDI!

AÖF bahar dönemi ara sınav 23 Mart Cumartesi saat 09.30, 23 Mart 2024 Cumartesi saat 14.00 ve 24 Mart 2024 Pazar saat 15.00'te olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirildi.

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Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖF sınav sonuç tarihi 2024 araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Önceki yıllara bakıldğında söz konusu sınav sonuçlarının 15 gün içerinde öğrenci giriş otomasyonu üzerinde erişime açılması bekleniyor.

Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

NOT ORTALAMASINA %30 ETKİ EDECEK

Mart ayında yapılan ara sınavlar, dönem sonu not ortalamasına %30 etki edecek. Vize sınavında başarı notu alt sınırı 35 olurken bu notun altında olan öğrenciler FF harf notu alacak.

Bahar dönemi dönem sonu sınavları 25-26 Mayıs'ta yapılacak. Mayıs ayındaki sınavlar ise adayların puan ortalamasının %70'ini oluşturacak.

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