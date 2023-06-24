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Haberler Fotohaber AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023|| AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavları online mı olacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 09:31

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023|| AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavları online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıtları sorgulanıyor. Eğitim hayatlarına açıktan devam eden binlerce öğrenci final sınası sonuçlarının açıklanmasının ardından ders geçmek için yeterli puanı alamadıkları için AÖF yaz okulu sınavlarına katılacaklar. Açık Öğretim Fakültesi Akademik Takvimi'ne göre yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi beş gün sürecek. Kayıt gruplarının İnternet Başvuru İşlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son gün saat 17:00'da sona erecek. Öğrenciler toplam yedi hafta sürecek eğitim sürecinin ardından ilgili derslerin sınavlarına girecekler. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak, sınavlar yüz yüze mi, online mı olacak? İşte, yanıtı…

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023|| AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerine örgün değil açıktan devam etmeyi tercih eden binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Akademik Takvim'i yakından takip ediyor. 2022-2023 AÖF yaz okulu kayıtları, ders semi ve yaz okulu öğretim gideri ödemeleri sorgulanıyor. Yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi beş gün sürecek. Kayıt gruplarının İnternet Başvuru İşlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son gün saat 17:00'da sona erecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, kayıt ve sınav tarihleri bilgisi…

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023|| AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek. Yedi haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

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AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023|| AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

AÖF AKADEMİK TAKVİMİ için tıklayınız.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023|| AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavları online mı olacak?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Sınavın yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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