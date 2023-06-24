AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023|| AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerine örgün değil açıktan devam etmeyi tercih eden binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Akademik Takvim'i yakından takip ediyor. 2022-2023 AÖF yaz okulu kayıtları, ders semi ve yaz okulu öğretim gideri ödemeleri sorgulanıyor. Yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi beş gün sürecek. Kayıt gruplarının İnternet Başvuru İşlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son gün saat 17:00'da sona erecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, kayıt ve sınav tarihleri bilgisi…