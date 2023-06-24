Giriş Tarihi: 24.06.2023 09:23
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
09:31
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023|| AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavları online mı olacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıtları sorgulanıyor. Eğitim hayatlarına açıktan devam eden binlerce öğrenci final sınası sonuçlarının açıklanmasının ardından ders geçmek için yeterli puanı alamadıkları için AÖF yaz okulu sınavlarına katılacaklar. Açık Öğretim Fakültesi Akademik Takvimi'ne göre yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi beş gün sürecek. Kayıt gruplarının İnternet Başvuru İşlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son gün saat 17:00'da sona erecek. Öğrenciler toplam yedi hafta sürecek eğitim sürecinin ardından ilgili derslerin sınavlarına girecekler. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak, sınavlar yüz yüze mi, online mı olacak? İşte, yanıtı…