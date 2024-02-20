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Haberler Fotohaber AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 06:00

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav takvimi belli oldu. Lise eğitimini örgün olarak değil de uzaktan eğitimle devam eden açık lise öğrencileri yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte sınav tarihlerini sorgulamaya başladılar. "AÖL 2.dönem sınav tarihleri" gündemdeki yerini aldı. Kayıt yenileme işlemelerinin ardından başlayan ikinci dönemde sınav tarihleri binlerce öğrencinin merak konusu oldu. Peki, AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 2024 AÖL takvimi

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Lise eğitimini uzaktan eğitim yoluyla tamamlayan öğrenciler tarafından gözler MEB'e çevrildi. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık lise sınavları, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sebeple 2. dönem sınavları da okul ortamında yapılacak. Adaylar sınav merkezi tercihi ile beraber sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri belirleyebilecek. AÖL sınav yerleri, sınav giriş belgesi ile beraber belli olacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün?

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün?
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