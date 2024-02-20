AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün?

Giriş Tarihi: 20.02.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
06:00
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav takvimi belli oldu. Lise eğitimini örgün olarak değil de uzaktan eğitimle devam eden açık lise öğrencileri yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte sınav tarihlerini sorgulamaya başladılar. "AÖL 2.dönem sınav tarihleri" gündemdeki yerini aldı. Kayıt yenileme işlemelerinin ardından başlayan ikinci dönemde sınav tarihleri binlerce öğrencinin merak konusu oldu. Peki, AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 2024 AÖL takvimi