AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (meb.gov.tr) 📝 MEB tarih verdi! Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze gerçekleştirilen 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama işlemleri yıl sonuna sayılı günler kala hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 23-24 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan sınav sonuçları bilgisini AÖK Bilgi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.