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Haberler Fotohaber AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (meb.gov.tr) 📝 MEB tarih verdi! Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 00:55

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (meb.gov.tr) 📝 MEB tarih verdi! Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılım sağlayan adaylar, AÖL sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı için arama motorlarını çalıştırıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. 1. Dönem Açık lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı AÖK sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte 2023 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI meb.gov.tr 📝 MEB tarih verdi! Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze gerçekleştirilen 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama işlemleri yıl sonuna sayılı günler kala hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 23-24 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan sınav sonuçları bilgisini AÖK Bilgi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI meb.gov.tr 📝 MEB tarih verdi! Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi.

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AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI meb.gov.tr 📝 MEB tarih verdi! Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI meb.gov.tr 📝 MEB tarih verdi! Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlanma tarihi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruya göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayınlanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI meb.gov.tr 📝 MEB tarih verdi! Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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