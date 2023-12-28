Giriş Tarihi: 28.12.2023 10:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
00:55
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (meb.gov.tr) 📝 MEB tarih verdi! Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılım sağlayan adaylar, AÖL sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı için arama motorlarını çalıştırıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. 1. Dönem Açık lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı AÖK sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte 2023 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.