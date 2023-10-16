Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 09:35

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN ekranı meb.gov.tr | Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

AÖL ek dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemi meşgul ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı ek sınavları 7-9 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Sınavlara katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanmasının bekliyor. Bu sebeple arama motorlarında, "AÖL 4.dönem (ek) sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, nereden bakılır" soruları araştırılıyor. İşte, açık lise sınav sonuçları sorgulama AÖK ekranı…