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Haberler Fotohaber AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN ekranı meb.gov.tr | Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 09:35

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN ekranı meb.gov.tr | Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

AÖL ek dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemi meşgul ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı ek sınavları 7-9 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Sınavlara katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanmasının bekliyor. Bu sebeple arama motorlarında, "AÖL 4.dönem (ek) sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, nereden bakılır" soruları araştırılıyor. İşte, açık lise sınav sonuçları sorgulama AÖK ekranı…

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN ekranı meb.gov.tr | Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için harekete geçildi. Açık Lise ek sınavlarına YKS ile yükseköğretim programına yerleşen ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler katılım sağlamıştı. Mezun olma, başarısız dersini verme gibi amaçlarla 7-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen sınavlara katılım sağlayan adaylar, AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranına odaklanmış vaziyette. Peki, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, detaylar…

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN ekranı meb.gov.tr | Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

2022-2023 AÖL EK SINAVLARI TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB9, Açık Öğretim Lisesi 2022-4 Dönemi Ek Sınav tarihleri için takvim paylaştı.

Buna göre, Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

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AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN ekranı meb.gov.tr | Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava katılabilecektir.

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN ekranı meb.gov.tr | Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

2022-4 ek sınavı çevrim içi olarak yapıldı. Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katıldılar.

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN ekranı meb.gov.tr | Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

AÖL EK SINAV SONUCU AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı ek sınavlar 7-8-9 Ekim 2023 tarihinde tamamlandı. Henüz Bakanlık sınav sonuçlarını erişime açmadı.

Adaylar sınav sonuçları duyurusu geldiğinde T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden sorgulayabilirler.

AÖL EK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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