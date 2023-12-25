Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 07:50

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

1. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazandı. AÖL soruları ve cevapları açıklanma tarihi MEB tarafından yayınlanan kılavuz ile belli olmuştu. Peki, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem 2023-2024 AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 1. Dönem Açık Lise sınav soruları ve cevapları PDF indir ekranı.