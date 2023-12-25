Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 07:50

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

1. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazandı. AÖL soruları ve cevapları açıklanma tarihi MEB tarafından yayınlanan kılavuz ile belli olmuştu. Peki, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem 2023-2024 AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 1. Dönem Açık Lise sınav soruları ve cevapları PDF indir ekranı.

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

1. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav soruları ve cevap anahtarı PDF araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Üç oturumda tamamlanan sınavlara katılım sağlayan adaylar Açık Lise sınavı soru ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, nasıl öğrenilir? İşte, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı.

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2023-2024 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlanma tarihi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruya göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayınlanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

SON DAKİKA