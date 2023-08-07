Giriş Tarihi: 07.08.2023 10:00
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
10:00
Apartmanda ilginç komşu kavgası: Sefil, leş, çöplüğe çevirdin, fare bastı!
Apartmandaki komşu kavgalarından biri İstanbul Üsküdar'da gerçekleşti. Komşusunun kapısının önündeki su sebili, mangal, paspas gibi eşyalarını kaldırıp seramiklerini çaldığını öne süren Atilla Ş, komşusu Osman Y'nin kapısına not yazdı. Notta, "Sefil, leş yaşamaya alışmışsın, çöplüğe çevirdiğin çatı katını fare bastı, kapımın önüne koyduğum şeye dokunma" yazan komşu hakkında savcılık dikkat çeken bir soruşturma açtı. Savcılığın, "Bu kişilerin huzurunu bozmadır" dediği soruşturmada verilecek karar merak konusu...