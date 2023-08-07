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Haberler Fotohaber Apartmanda ilginç komşu kavgası: Sefil, leş, çöplüğe çevirdin, fare bastı!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 10:00

Apartmanda ilginç komşu kavgası: Sefil, leş, çöplüğe çevirdin, fare bastı!

Apartmandaki komşu kavgalarından biri İstanbul Üsküdar'da gerçekleşti. Komşusunun kapısının önündeki su sebili, mangal, paspas gibi eşyalarını kaldırıp seramiklerini çaldığını öne süren Atilla Ş, komşusu Osman Y'nin kapısına not yazdı. Notta, "Sefil, leş yaşamaya alışmışsın, çöplüğe çevirdiğin çatı katını fare bastı, kapımın önüne koyduğum şeye dokunma" yazan komşu hakkında savcılık dikkat çeken bir soruşturma açtı. Savcılığın, "Bu kişilerin huzurunu bozmadır" dediği soruşturmada verilecek karar merak konusu...

ARZU KAYA
Apartmanda ilginç komşu kavgası: Sefil, leş, çöplüğe çevirdin, fare bastı!

Apartmandaki komşu kavgalarına bir yenisi eklendi. Olay 21 Nisan günü sabaha karşı İstanbul Üsküdar'da gerçekleşti. 61 yaşındaki Osman Y, sabah namazına gitmek için evden çıkacağı sırada hayatının şokunu yaşadı. Çünkü kapısında ve apartman girişinde kendisine bırakılan bir not vardı.

Apartmanda ilginç komşu kavgası: Sefil, leş, çöplüğe çevirdin, fare bastı!

"SEFİL, LEŞ, SINIRLARINI ZORLAMA" NOTU
Notta komşusunun evinin önündeki malzemeleri çaldığı ve apartmanı pislettiği iddia edilen Osman Y. için, "Sefil. Yıllardır gecekondu gibi kapı önüne koyduğun ayakkabılar, leş çöpler, rezil atıklarınla ilgilen" ifadeler yer alıyordu.

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Apartmanda ilginç komşu kavgası: Sefil, leş, çöplüğe çevirdin, fare bastı!

Apartmana 20 yıldır temizlik parası da vermediği iddia edilen adam için ayrıca, "Leş yaşamaya alışmışsınız. Çöplüğe çevirdiğin çatı katını fare basmış.

Apartmanda ilginç komşu kavgası: Sefil, leş, çöplüğe çevirdin, fare bastı!

Kapımın önüne koyduğum bir şeye bir daha asla dokunmaya kalkma. Sınırlarını zorlama" yazıyordu.

Apartmanda ilginç komşu kavgası: Sefil, leş, çöplüğe çevirdin, fare bastı!

Osman Y. notu aldığı gibi soluğu karakolda aldı. Üst kat komşusu Atilla Ş. ile aralarında husumet olduğunu söyleyen ve davalarının bulunduğunu belirten Osman Y, "Onun astığını düşünüyorum. Şikayetçiyim" dedi.

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