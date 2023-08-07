Apartmanda ilginç komşu kavgası: Sefil, leş, çöplüğe çevirdin, fare bastı!

Apartmandaki komşu kavgalarına bir yenisi eklendi. Olay 21 Nisan günü sabaha karşı İstanbul Üsküdar'da gerçekleşti. 61 yaşındaki Osman Y, sabah namazına gitmek için evden çıkacağı sırada hayatının şokunu yaşadı. Çünkü kapısında ve apartman girişinde kendisine bırakılan bir not vardı.