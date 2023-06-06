iOS özellikleri ve gelen yenilikler neler, güncelleme hangi iPhone’lara gelecek? Apple son sürümü iOS 17’Yİ dünyaya duyurdu!

Apple, iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modellerini açıkladı! Hangi telefonlara güncelleme gelecek sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar "? iOS 17 güncellemesi hangi iPhone'lara gelecek?" araştırmaya başladı. ABD'de düzenlenen WWDC etkinliği sonrası Apple'ın yeni güncellemeleri ve yeni cihazları merak konusu oldu. İşte, iOS 17 güncellemesini alacak iPhone'lar…