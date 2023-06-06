Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
07:19
iOS özellikleri ve gelen yenilikler neler, güncelleme hangi iPhone'lara gelecek? Apple son sürümü iOS 17'Yİ dünyaya duyurdu!
Apple, 5 Haziran Pazartesi ABD'de düzenlediği WWDC etkinliğinde işletim sisteminin son sürümlerini, Mac modellerini ve yeni sanal gerçeklik gözlüğü Viso Pro'yu tanıttığı etkinlikte iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 17'yi de duyurdu. Getirdiği çeşitli yenilikler ile son sürüm resmen tanıtılırken milyonlarca Apple telefon kullanıcısı güncelleme detaylarını sorgulamaya başladı. Apple tanıtımların hemen akabinde iOS güncellemesi alacak telefon modelleri de açıklandı. Peki, iOS 17 çıktı mı, ne zaman çıkacak, hangi özellikleri olacak? Hangi iPhone'lar iOS 17 güncellemesi alacak? İşte, yanıtı…