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Haberler Fotohaber iOS özellikleri ve gelen yenilikler neler, güncelleme hangi iPhone'lara gelecek? Apple son sürümü iOS 17'Yİ dünyaya duyurdu!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 07:19

iOS özellikleri ve gelen yenilikler neler, güncelleme hangi iPhone'lara gelecek? Apple son sürümü iOS 17'Yİ dünyaya duyurdu!

Apple, 5 Haziran Pazartesi ABD'de düzenlediği WWDC etkinliğinde işletim sisteminin son sürümlerini, Mac modellerini ve yeni sanal gerçeklik gözlüğü Viso Pro'yu tanıttığı etkinlikte iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 17'yi de duyurdu. Getirdiği çeşitli yenilikler ile son sürüm resmen tanıtılırken milyonlarca Apple telefon kullanıcısı güncelleme detaylarını sorgulamaya başladı. Apple tanıtımların hemen akabinde iOS güncellemesi alacak telefon modelleri de açıklandı. Peki, iOS 17 çıktı mı, ne zaman çıkacak, hangi özellikleri olacak? Hangi iPhone'lar iOS 17 güncellemesi alacak? İşte, yanıtı…

iOS özellikleri ve gelen yenilikler neler, güncelleme hangi iPhone’lara gelecek? Apple son sürümü iOS 17’Yİ dünyaya duyurdu!

Apple, iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modellerini açıkladı! Hangi telefonlara güncelleme gelecek sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar "? iOS 17 güncellemesi hangi iPhone'lara gelecek?" araştırmaya başladı. ABD'de düzenlenen WWDC etkinliği sonrası Apple'ın yeni güncellemeleri ve yeni cihazları merak konusu oldu. İşte, iOS 17 güncellemesini alacak iPhone'lar…

iOS özellikleri ve gelen yenilikler neler, güncelleme hangi iPhone’lara gelecek? Apple son sürümü iOS 17’Yİ dünyaya duyurdu!

iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
İOS 17'nin 5 Haziran 2023'de Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2023) etkinliğinde tanıtıldı. iOS 16 güncellemesi Eylül ayında kullanıma sunulmuştu. Aynı şekilde iOS 17 güncellemesinin de Eylül ayında kullanıcıyla buluşması bekleniyor.

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iOS özellikleri ve gelen yenilikler neler, güncelleme hangi iPhone’lara gelecek? Apple son sürümü iOS 17’Yİ dünyaya duyurdu!

iOS 17'DE HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?
İOS 17 özellikleri arasında belirgin detayların yer alması bekleniyor. iOS 17'de Yenilenmiş Kontrol Merkezi'nde tasarım değişikliği de beklentiler arasında. Ayrıca pek çok yeniliğin yer alacağı İOS 17'de özelliklerin beta sürümle belirginleşmesi bekleniyor.

iOS özellikleri ve gelen yenilikler neler, güncelleme hangi iPhone’lara gelecek? Apple son sürümü iOS 17’Yİ dünyaya duyurdu!

İOS 17 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK?
Güncellemenin A12 ve üstü işlemcilerin bulunduğu cihazlara geleceği öne sürülmektedir. Buna göre iOS 17 güncellemesi alacak cihazlar şu şekilde;

iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max

iOS özellikleri ve gelen yenilikler neler, güncelleme hangi iPhone’lara gelecek? Apple son sürümü iOS 17’Yİ dünyaya duyurdu!

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max

iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max

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