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Haberler Fotohaber Ara tatil sonrası 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylanacak mı? Türkiye'de okullar 4 güne mi düşecek?
Giriş Tarihi: 17.11.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 15:24

Ara tatil sonrası 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylanacak mı? Türkiye'de okullar 4 güne mi düşecek?

Okullarda ara tatilin son bulmasının ardından uzun bir süre konuşulan 4 gün okul 3 gün tatil sistemi tekrar gündeme geldi. İlk olarak 2022 yılında gündeme gelen bu sistem Avrupa'da bazı okulllarda kullanılırken, Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu. Eğitim öğretim dönemi Eylül ayında değişikliklerler başlamıştı. Ara tatil sonrası bu sistem tekrar merak edildi. Peki, Ara tatil sonrası okullarda 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylanacak mı? Türkiye'de okullar 4 güne mi düşecek? İşte, detayları...

Ara tatil sonrası 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylanacak mı? Türkiye’de okullar 4 güne mi düşecek?

İlk olarak Avrupa'da ortaya çıkan bu sistem'in Türkiye için uygulanıp uygulanmayacağı merak edildi. Avrupa'da bu sistem sayesinde öğrenciler haftanın 5 günü yerine 4 gün okula gidebilecek. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen milyonlarca öğrenci " 4 gün okul 3 gün tatil sistemi" için gözlerini gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, Türkiye'de okullar 4 gün mü olacak? Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise okullar 4 güne mi düşüyor, ne zaman gerçekleşecek?

Ara tatil sonrası 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylanacak mı? Türkiye’de okullar 4 güne mi düşecek?

TÜRKİYE'DE OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Finlandiya'da uzun yıllardan beri 4 gün okul, 3 gün tatil yöntemi uygulanıyor. 1 gün ise tamamen sosyal aktivitelere ayrılıyor. Fakat bu aktivitelerde herhangi bir devam zorunluluğu bulunmuyor.

Şimdi ise aynı sistemi, Avrupa'da yer alan bazı ülkeler uygulamaya koyuyor. Yeni eğitim öğretim döneminde 6 Avrupa ülkesinin daha bu programı benimseyeceği belirtiliyor.

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Ara tatil sonrası 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylanacak mı? Türkiye’de okullar 4 güne mi düşecek?

Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu.

Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.

Ara tatil sonrası 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylanacak mı? Türkiye’de okullar 4 güne mi düşecek?

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.

Ara tatil sonrası 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylanacak mı? Türkiye’de okullar 4 güne mi düşecek?

Bu noktada şuanlık okulların 4 gün olacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Yapılması halinde haberimizde yer alacaktır.

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