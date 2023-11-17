Giriş Tarihi: 17.11.2023 15:24
Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
15:24
Ara tatil sonrası 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylanacak mı? Türkiye'de okullar 4 güne mi düşecek?
Okullarda ara tatilin son bulmasının ardından uzun bir süre konuşulan 4 gün okul 3 gün tatil sistemi tekrar gündeme geldi. İlk olarak 2022 yılında gündeme gelen bu sistem Avrupa'da bazı okulllarda kullanılırken, Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu. Eğitim öğretim dönemi Eylül ayında değişikliklerler başlamıştı. Ara tatil sonrası bu sistem tekrar merak edildi. Peki, Ara tatil sonrası okullarda 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylanacak mı? Türkiye'de okullar 4 güne mi düşecek? İşte, detayları...