Ara tatil sonrası 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylanacak mı? Türkiye’de okullar 4 güne mi düşecek?

İlk olarak Avrupa'da ortaya çıkan bu sistem'in Türkiye için uygulanıp uygulanmayacağı merak edildi. Avrupa'da bu sistem sayesinde öğrenciler haftanın 5 günü yerine 4 gün okula gidebilecek. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen milyonlarca öğrenci " 4 gün okul 3 gün tatil sistemi" için gözlerini gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, Türkiye'de okullar 4 gün mü olacak? Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise okullar 4 güne mi düşüyor, ne zaman gerçekleşecek?