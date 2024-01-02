Giriş Tarihi: 02.01.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
21:00
ARDAHAN DEPREM SON DAKİKA: Pülümür sallandı! Az önce Ardahan'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika 4.1 şiddetinde deprem haberi… Gürcistan merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Ardahan'da şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri ''Az önce Ardahan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Ardahan deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile belli oldu. İşte, 2 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Ardahan depremi bilgileri.