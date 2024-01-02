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Haberler Fotohaber ARDAHAN DEPREM SON DAKİKA: Pülümür sallandı! Az önce Ardahan'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 02.01.2024 21:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 21:00

ARDAHAN DEPREM SON DAKİKA: Pülümür sallandı! Az önce Ardahan'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika 4.1 şiddetinde deprem haberi… Gürcistan merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Ardahan'da şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri ''Az önce Ardahan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Ardahan deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile belli oldu. İşte, 2 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Ardahan depremi bilgileri.

ARDAHAN DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Ardahan’da deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile sorgula

Son dakika Ardahan deprem ile şiddetli sallandı. 4.1 şiddetinde kayıtlara geçen depremin ardından endişe ve paniğe sürüklenen bölge halkı arama motorlarına yöneldi. Son dakika Ardahan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile belli oldu. Peki, az önce Ardahan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 2 Ocak 2024 Ardahan depremi bilgileri...

ARDAHAN DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Ardahan’da deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile sorgula

ARDAHAN DEPREM SON DAKİKA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2 Ocak Salı günü saat 11.44'de merkez üssü Gürcistan'ın Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti kentinde, 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.
Depremin 5.2 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken sarsıntının Ardahan Posof'da da hissedildiği kaydedildi.

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ARDAHAN DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Ardahan’da deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile sorgula

AFAD VERİLERİ İLE ARDAHAN DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [103.73 km] Posof (Ardahan)

Tarih: 02-01-2024

Saat: 11:44:46

Derinlik: 5.2 km

ARDAHAN DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Ardahan’da deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile sorgula

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

ARDAHAN DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Ardahan’da deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile sorgula

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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