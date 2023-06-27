BUGÜN Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı olacak? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü kargolar kaça kadar açık, PTT açık mı, tatil mi?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran Salı bugün idrak ediliyor. Arefe günü kargoların çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Arefe günü bugün kargolar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Paket bekleyenler veya göndermek isteyen kişiler tek tek firma açıklamalarına odaklandı. Arefe günü kargolar kaça kadar açık, PTT çalışıyor mu, tatil mi soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar tek tek firma açıklamalarını yakın takibe almış durumda. Peki, 27 Haziran 2023 Arefe günü kargolar tatil mi, çalışıyor mu, yarım gün mü, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, merak edilenler…