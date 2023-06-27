BUGÜN Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı olacak? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü kargolar kaça kadar açık, PTT açık mı, tatil mi?

Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu soruları yanıt aramaya başladı. Arefe günü PTT ve kargoların çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konuya dair firma açıklamaları bayram öncesi paket bekleyenler ve paket göndermek isteyenler tarafından sorgulanıyor. 27 Haziran 2023 bugün kargolar kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu soruları yanıt arıyor. Açıklama gelmeyen firmalar için önceki bayram süreçlerine göz atılıyor. Peki, Arefe günü kargolar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar…