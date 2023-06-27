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Haberler Fotohaber BUGÜN Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı olacak? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü kargolar kaça kadar açık, PTT açık mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 09:33

BUGÜN Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı olacak? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü kargolar kaça kadar açık, PTT açık mı, tatil mi?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran Salı bugün idrak ediliyor. Arefe günü kargoların çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Arefe günü bugün kargolar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Paket bekleyenler veya göndermek isteyen kişiler tek tek firma açıklamalarına odaklandı. Arefe günü kargolar kaça kadar açık, PTT çalışıyor mu, tatil mi soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar tek tek firma açıklamalarını yakın takibe almış durumda. Peki, 27 Haziran 2023 Arefe günü kargolar tatil mi, çalışıyor mu, yarım gün mü, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, merak edilenler…

BUGÜN Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü kargolar çalışıyor mu, PTT saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu soruları yanıt aramaya başladı. Arefe günü PTT ve kargoların çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konuya dair firma açıklamaları bayram öncesi paket bekleyenler ve paket göndermek isteyenler tarafından sorgulanıyor. 27 Haziran 2023 bugün kargolar kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu soruları yanıt arıyor. Açıklama gelmeyen firmalar için önceki bayram süreçlerine göz atılıyor. Peki, Arefe günü kargolar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar…

BUGÜN Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü kargolar çalışıyor mu, PTT saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

27 HAZİRAN AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde ise Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo dağıtım yapacak mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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BUGÜN Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü kargolar çalışıyor mu, PTT saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı günü idrak ediliyor. Arife günü yarım gün tatil olduğu için PTT ve kargo firmaları, yarım gün çalışacak ve 09.00 ile 12.30 arasında dağıtım yapacak.

Ancak bazı kargo firmaları tam kapasite hizmet vermeye devam edebiliyor. Kargo firmalarının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram arifesinde teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirsiniz.

BUGÜN Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü kargolar çalışıyor mu, PTT saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU, PTT TATİL Mİ?

Kargolar, Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle 28-29-30 Haziran ve 1-2 Temmuz 2023 tarihlerinde kapalı olacak.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

PTT kamu kurumu olduğundan resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Bu sebeple PTT Kargo Kurban Bayramı boyunca çalışmayacak.

BUGÜN Arefe günü kargolar açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü kargolar çalışıyor mu, PTT saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

KARGO ŞİRKETLERİ TELEFON NUMARALARI

Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır. Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

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