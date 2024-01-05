ARKA SOKAKLAR 659. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 05.01.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
23:10
Arka Sokaklar 659. Bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 658. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Hüsnü uğradığı haksızlık sonrası kendine herkesi şaşırtacak türden yeni bir kariyer planı yapar. Gelecek hafta neler olacağını merak eden seyirciler bu noktada araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 659. bölüm fragmanı izle linki…