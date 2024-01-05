ARKA SOKAKLAR 659. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR 658. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 658'inci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünün özeti şöyle;