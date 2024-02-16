Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Arka Sokaklar 664. Bölüm izle! Kanal D ekranı ile Arka Sokaklar son bölüm izle
Giriş Tarihi: 16.02.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 19:54

Arka Sokaklar 664. Bölüm izle! Kanal D ekranı ile Arka Sokaklar son bölüm izle

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka sokaklar her hafta Cuma akşamı heyecan ve macera dolu bölümleri ile ekranlara geliyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı dizi, yine heyecan dolu ve aksiyon dolu sahneleriyle seyircisiyle buluşuyor. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Arka Sokaklar yeni bölüm full izle, tek parça, kesintisiz seçenekleri araştırılıyor. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar 664.son bölüm izle ekranı!

Arka Sokaklar 664. Bölüm izle! Kanal D ekranı ile Arka Sokaklar son bölüm izle

Kanal D ekranı üzerinden Arka Sokaklar 664. Bölüm izle gündemde. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ve Hasan Denizyaran gibi isimleri buluşturan polisiye dizide bu hafta, Melek'in kaçırılmasında bölücü terör örgütünün parmağı olduğu ortaya çıkıyor. İşte, diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteynler için Arka Sokalar 664.son bölüm izle izle tek parça, kesintisiz ve HD seçenekleri…

Arka Sokaklar 664. Bölüm izle! Kanal D ekranı ile Arka Sokaklar son bölüm izle

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

16 Şubat 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar 664. bölüm izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar

https://www.youtube.com/@ArkaSokaklarKanalD

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arka Sokaklar 664. Bölüm izle! Kanal D ekranı ile Arka Sokaklar son bölüm izle

ARKA SOKAKLAR 664. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 664'üncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölüm özeti şöyle;

Arka Sokaklar 664. Bölüm izle! Kanal D ekranı ile Arka Sokaklar son bölüm izle

Melek'in kaçırılmasında bölücü terör örgütünün parmağı olduğu ortaya çıkar. Mehmet, Ramiz'e yardım ettiği için çok pişmandır.

Emre ve Cansu hafta sonu tatili için plan yaparlar; fakat, başlarına umulmadık işler açılacağından habersizdirler.

Arka Sokaklar 664. Bölüm izle! Kanal D ekranı ile Arka Sokaklar son bölüm izle

Yağız, Pınar'la evlenmeye kararlıdır. Annesinin ısrarlarına rağmen Pınar'ın gönlünü alır.

Aylin'in komşusu Müjgan Hanım, Hakan'la birlikte yaşamalarını hoş karşılamaz. Hakan kendini Müjgan Hanım'a sevdirmeye çalışacaktır.

SON DAKİKA