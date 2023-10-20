Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Milli yas nedeniyle diziler iki gündür yayınlarına ara verirken gözler Kanal D yayın akışı Cuma listesine çevrildi. 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı polisiye türündeki yapımın izleyicileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bitti mi, final mi yaptı? İşte, detaylar…