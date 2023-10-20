Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Türkiye'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hastane saldırı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildi. Perşembe günü başlayan ulusal yas, cumartesi günü akşamına kadar devam edecek.

Yas sebebiyle son iki gündür dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi ve tekrar bölümleri yayına verildi. Bu noktada ise her Cuma günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı listesine göre Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ancak bir son dakika karar değişikliği ile yayınlanmama ihtimali de bulunuyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.