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Haberler Fotohaber Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 12:30

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Milli yas nedeniyle diziler iki gündür yayınlarına ara verirken gözler Kanal D yayın akışı Cuma listesine çevrildi. 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı polisiye türündeki yapımın izleyicileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bitti mi, final mi yaptı? İşte, detaylar…

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları için 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı Cuma listesi kontrol ediliyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 645. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Polisiye yapımın yeni bölümü için geri sayım sürerken milli yas ilan sebebiyle ara verip vermeyeceği araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok, final mi yaptı sorularına yanıt arıyor. İşte, 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı ile detaylı bilgiler…

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Türkiye'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hastane saldırı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildi. Perşembe günü başlayan ulusal yas, cumartesi günü akşamına kadar devam edecek.

Yas sebebiyle son iki gündür dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi ve tekrar bölümleri yayına verildi. Bu noktada ise her Cuma günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı listesine göre Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ancak bir son dakika karar değişikliği ile yayınlanmama ihtimali de bulunuyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı

Dizinin diğer bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI | 20 EKİM CUMA

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR 646. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 646'ncı bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünün özeti şöyle;

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