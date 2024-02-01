Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
09:21
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA e-DEVLET || 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları Açıklandı mı?
2024 MSB Şubat ayı yedek subay, yedek astsubay ve erler için askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından sevk tarihi ile birlikte, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 MSB celp ve sevk tarihleri!