ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA e-DEVLET || 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları Açıklandı mı?

MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

Buna göre; Şubat ayı askerlik yerleri 1 Şubat 2024 tarihinde erişime açılacak.