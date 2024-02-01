Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA e-DEVLET || 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları Açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 09:21

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA e-DEVLET || 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları Açıklandı mı?

2024 MSB Şubat ayı yedek subay, yedek astsubay ve erler için askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından sevk tarihi ile birlikte, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 MSB celp ve sevk tarihleri!

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA e-DEVLET || 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları Açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafınca askerlik yerleri açıklanıyor. Resmi internet adresinde Şubat ayı celp ve sevk tarihleri ilan edildi! Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2024 MSB Şubat ayı Askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, detaylar...

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA e-DEVLET || 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları Açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya sonrasında, şubat ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA e-DEVLET || 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları Açıklandı mı?

MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

Buna göre; Şubat ayı askerlik yerleri 1 Şubat 2024 tarihinde erişime açılacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA e-DEVLET || 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları Açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA e-DEVLET || 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları Açıklandı mı?

2024 MSB SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

  • Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Şubat 2024
  • Er (2'nci Grup) 07 Mart 2024
  • Er (3'üncü Grup) 18 Nisan 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

SON DAKİKA