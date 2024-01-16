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Haberler Fotohaber ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı 2024? İşte, sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 11:16

ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı 2024? İşte, sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ATA AÖF final sınavları üç oturumda gerçekleşti. İlk oturumu sabah ve öğle saatlerinde olmak üzere 13 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşirken, ikinci oturumu ise 14 Ocak tarihinde gerçekleşti. Bu noktada sınava katılan binlerce aday, sınav sonuçlarından önce sınava dair cevap anahtarını bekliyordu. Konu hakkında ATA AÖF Dekan Yrd. Prof. Dr. Gökhan Ömeroğlu açıklamada bulundu. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar!

ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı 2024? İşte, sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ATA AÖF final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk etapta sınav soru ve cevaplarının yayınlanması beklenirken, konu hakkında Dekan Yrd. Prof. Dr. Gökhan Ömeroğlu "sınav soru ve cevapları Salı günü açılacaktır." açıklamasında bulundu. Peki, ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı 2024? İşte, sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ATA AÖF DEKAN YRD. PROF. DR. GÖKHAN ÖMEROĞLU AÇIKLADI!

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında ATA AÖF Dekan Yrd. Prof. Dr. Gökhan Ömeroğlu "Sevgili öğrencilerimiz; hükümlü öğrencilerin sınavları salı günü itibariyle tamamlanacaktır. Bu bakımdan sınav soru ve cevapları Salı günü açılacaktır. Sınav sonuçları cevap kağıtları elimize ulaşır ulaşmaz en kısa sürede sizlere ilan edilecektir. " açıklaması yaptı.

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ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı 2024? İşte, sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım tarihinde gerçekleşmiş ve sonuçlar 9 Aralık tarihinde ilan edilmişti. Bu noktada final sınav sonuçlarının da aynı sürede ilan edilmesi ön görülüyor.

Sonuçlar https://obs.atauni.edu.tr/ üzerinden öğrenilebiliyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı 2024? İşte, sınav sonuçları sorgulama ekranı!

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