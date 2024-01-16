Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
11:16
ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı 2024? İşte, sınav sonuçları sorgulama ekranı!
ATA AÖF final sınavları üç oturumda gerçekleşti. İlk oturumu sabah ve öğle saatlerinde olmak üzere 13 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşirken, ikinci oturumu ise 14 Ocak tarihinde gerçekleşti. Bu noktada sınava katılan binlerce aday, sınav sonuçlarından önce sınava dair cevap anahtarını bekliyordu. Konu hakkında ATA AÖF Dekan Yrd. Prof. Dr. Gökhan Ömeroğlu açıklamada bulundu. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar!