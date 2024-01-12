ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar!

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım tarihinde gerçekleşmiş ve sonuçlar 9 Aralık tarihinde ilan edilmişti. Bu noktada final sınav sonuçlarının da aynı sürede ilan edilmesi ön görülüyor.

Sonuçlar https://obs.atauni.edu.tr/ üzerinden öğrenilebiliyor.