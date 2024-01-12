Giriş Tarihi: 12.01.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
23:00
ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar!
ATA AÖF final sınavı için geri sayım başladı! Sınava girecek olan binlerce aday 13 Ocak Cumartesi günü ilk oturum ile sınava giriş yaparken, sınav sonuçlarına dair ayrıntılar da merak ediliyor. Vize sınavları 25-26 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Peki, ATA AÖF yarıyıl sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınava ilişkin detaylar!