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Haberler Fotohaber ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 23:00 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 23:00

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar!

ATA AÖF final sınavı için geri sayım başladı! Sınava girecek olan binlerce aday 13 Ocak Cumartesi günü ilk oturum ile sınava giriş yaparken, sınav sonuçlarına dair ayrıntılar da merak ediliyor. Vize sınavları 25-26 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Peki, ATA AÖF yarıyıl sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınava ilişkin detaylar!

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar!

ATA AÖF final sınavı için heyecanlı bekleyiş 13 Ocak'da ilk oturum ile son buluyor! Sınav sonrasında akıllara gelecek olan, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar ise Vize sınav sonuçlarının açıklanam tarihi ön görülerek 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, ATA AÖF yarıyıl sonu sınavı hangi tarihte ilan edilecek? İşte, detaylar!

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar!

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım tarihinde gerçekleşmiş ve sonuçlar 9 Aralık tarihinde ilan edilmişti. Bu noktada final sınav sonuçlarının da aynı sürede ilan edilmesi ön görülüyor.

Sonuçlar https://obs.atauni.edu.tr/ üzerinden öğrenilebiliyor.

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ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar!

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının ne zaman belli olacağına ilişkin detaylar sınavın tamamlanmasının ardından üniversiteden gelecek açıklama sonrasında belli olacak.

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ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar!

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ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar!
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