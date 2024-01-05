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Haberler Fotohaber ATA AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama: "ataaof.edu.tr" 2023-2024 ATA AÖF sınav giriş belgesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 12:30

ATA AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama: "ataaof.edu.tr" 2023-2024 ATA AÖF sınav giriş belgesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

ATA AÖF akademik sınav takvimi duyurulmuştu. Sınav tarihlerinin belli olmasının ardından şimdi ise gözler, sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağına çevrildi. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? ATA AÖF final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ataaof.edu.tr

ATA AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Güz dönemi sınavları tamamlanmıştı, şimdi ise gözler final sınavı tarihine çevrildi. Adayların sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulaması yaptığı şu günlerde açıklanması beklenen final sınavı giriş belgesi ataaof.edu.tr aracılığıyla adaylara sunulacak. Peki, ATA AÖF final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? ATA AÖF final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ataaof.edu.tr

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları;

13 Ocak 09:30,

13 Ocak 14:00,

14 Ocak 09:30'da olacak şekilde üç oturum şeklinde gerçekleşecek.

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ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? ATA AÖF final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ataaof.edu.tr

ATA AÖF ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Sınavların ise vizede olduğu gibi yüz yüze yapılması bekleniyor.

ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? ATA AÖF final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ataaof.edu.tr

ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı.

"ATA AÖF sınav giriş belgeleri öğrenci girişi yapılarak alınacak."


ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? ATA AÖF final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ataaof.edu.tr

BAHAR DÖNEMİ

Vize sınavı:

I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 09.30

Yarıyıl sonu sınavı:

I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00

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