Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
12:30
ATA AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama: "ataaof.edu.tr" 2023-2024 ATA AÖF sınav giriş belgesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?
ATA AÖF akademik sınav takvimi duyurulmuştu. Sınav tarihlerinin belli olmasının ardından şimdi ise gözler, sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağına çevrildi. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?