ATA AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama: "ataaof.edu.tr" 2023-2024 ATA AÖF sınav giriş belgesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

ATA AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Güz dönemi sınavları tamamlanmıştı, şimdi ise gözler final sınavı tarihine çevrildi. Adayların sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulaması yaptığı şu günlerde açıklanması beklenen final sınavı giriş belgesi ataaof.edu.tr aracılığıyla adaylara sunulacak. Peki, ATA AÖF final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?