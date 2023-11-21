ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

ATA AÖF vize sınavı giriş belgesine erişmek isteyenler yoğun olarak ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ATA AÖF vize sınavı giriş belgesi ve tüm detaylar şöyle; ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ BELLİ OLDU! Ara sınav giriş belgeleri yayımlandı 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde olacak olan Ara (Vize) Sınavına giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? Sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar internet üzerinden telefon, tablet, bilgisayarları ile sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sınav 3 oturum şeklinde şu şekilde gerçekleşecek; I.Oturum: 25 Kasım 2023 - Saat: 09.30 II.Oturum: 25 Kasım 2023 - Saat: 14.00 III.Oturum: 26 Kasım 2023 - Saat: 15.00 ATA AÖF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024 Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30 II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00 III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30 Güz Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024 Bütünleme Sınavı: I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30 II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00 III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00 Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024