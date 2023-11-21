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Haberler Fotohaber ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 21.11.2023 00:53 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 00:53

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi vize sınavı giriş belgelerine erişmek isteyerek ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

ATA AÖF vize sınavı giriş belgesine erişmek isteyenler yoğun olarak ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

ATA AÖF vize sınavı giriş belgesi ve tüm detaylar şöyle;

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ BELLİ OLDU!

Ara sınav giriş belgeleri yayımlandı 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde olacak olan Ara (Vize) Sınavına giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar internet üzerinden telefon, tablet, bilgisayarları ile sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek.

Sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, salon-sıra numarası ve okulun açık adresi yer alacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav 3 oturum şeklinde şu şekilde gerçekleşecek;

I.Oturum: 25 Kasım 2023 - Saat: 09.30

II.Oturum: 25 Kasım 2023 - Saat: 14.00

III.Oturum: 26 Kasım 2023 - Saat: 15.00

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | ATA AÖF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

ATA AÖF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

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