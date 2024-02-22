ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI (oys.ataaof.edu.tr) || ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70'tir.



Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.