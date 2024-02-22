Giriş Tarihi: 22.02.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
06:10
ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI (oys.ataaof.edu.tr) || ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. 3 oturumda gerçekleşen sınavlar yüz yüze tamamlandı. Derslerinden geçer notu sağlayamayan veya şartlı geçen öğrenciler için uygulanan sınav için öğrenciler "ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları" sorgulamasına başladılar. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 2. döneme geçecek öğrencilerin hangi dersten başarılı oldukları da netleşecek. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı