Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI (oys.ataaof.edu.tr) || ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 06:10

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI (oys.ataaof.edu.tr) || ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. 3 oturumda gerçekleşen sınavlar yüz yüze tamamlandı. Derslerinden geçer notu sağlayamayan veya şartlı geçen öğrenciler için uygulanan sınav için öğrenciler "ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları" sorgulamasına başladılar. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 2. döneme geçecek öğrencilerin hangi dersten başarılı oldukları da netleşecek. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI oys.ataaof.edu.tr || ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. 17-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen ATA AÖF sınavlarının sonuçları için araştırmalar başladı. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI oys.ataaof.edu.tr || ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI TAMAMLANDI!

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024 tarihleri arasında yapıldı.

1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum saat 15.00'da gerçekleştirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI oys.ataaof.edu.tr || ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları, geçtiğimiz dönem oturumlarının tamamlanmasından 2 hafta sonra ilan edilmişti.

Benzer şekilde güz dönemi bütünleme sınavı sonuç duyurusunun 15 gün içerisinde yapılması bekleniyor. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI oys.ataaof.edu.tr || ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır?

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Atatürk Üniversitesi bütünleme sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını oys.ataaof.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.

ATA AÖF SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI oys.ataaof.edu.tr || ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70'tir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

SON DAKİKA