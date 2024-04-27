ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 PDF sorgula | ATA AÖF vize sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem vize sınavı 27-27 Nisan tarihinde gerçekleşecek. 95 sınav merkezinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar ATA AÖF soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak merak ediyor. Peki, ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanır?