Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
11:03
ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 PDF sorgula | ATA AÖF vize sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem vize sınavı hafta sonu 3 oturum olarak gerçekleşiyor. Bu noktada ise adaylar ATA AÖF vize sınavı cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak araştırmalarına başladı. obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden açıklanması beklenen cevap anahtarı için geri sayım başladı. Peki, ATA AÖF vize sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?