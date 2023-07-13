Giriş Tarihi: 13.07.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 11:46

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında AUZEF bahar dönemi telafi sınavları düzenlendi. Sınavlar çevrimiçi olarak düzenlendi ve sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Öğrenciler AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusuna yanıt arıyor. İÜ 2023 AUZEF telafi sınavlarına, finalde başarılı olamayan öğrenciler katıldı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar