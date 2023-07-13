Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 13.07.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 11:46

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında AUZEF bahar dönemi telafi sınavları düzenlendi. Sınavlar çevrimiçi olarak düzenlendi ve sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Öğrenciler AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusuna yanıt arıyor. İÜ 2023 AUZEF telafi sınavlarına, finalde başarılı olamayan öğrenciler katıldı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bütünleme sonuçları 2023 gündemdeki yerini almış durumda. Final notuyla bölümü geçemeyen veyahut dönem puanını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girdi. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

AUZEF TELAFİ SINAVLARI SONA ERDİ!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre, AUZEF telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Söz konusu sınavlara final sınavlarında bekledikleri başarıyı sağlayamayan ve ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler katılım sağladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğtiim Fakültesi (AUZEF) resmi adresi üzerinden bütünleme sınav sonuçları açıklanma tarihini duyurdu.

Takvime göre, AUZEF telafi sınavı sonuçları, 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek.

Bütünleme (Telafi) sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

SINAV İTİRAZ SÜRECİ

Bütünleme (Telafi) sınavında aldığınız puanlar dönem sonu başarı notunuzu %70 oranında etkileyecektir.

Çevrim içi Bütünleme (Telafi) sınavında bir derse ait sınav soru itirazınızı sınavınızı gerçekleştirdiğiniz gün içinde (dersin sınav tarihinde) Soru İtiraz" sekmesi (https://aos.istanbul.edu.tr/) üzerinden yapmanız gerekmektedir. Sınav soru itirazı için ayrıca sınav soruları yayımlanmayacaktır.

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

İtiraz ettiğiniz dersin sınavında karşınıza gelen soru numarasını (sırasını) yazmayı unutmayınız. Sınav soru itirazının değerlendirmeye alınabilmesi için doğru kategorilerin seçilmesine, zorunlu tüm alanların doldurulmasına ve itiraz gerekçesinin açık şekilde yazılmasına dikkat ediniz.

SON DAKİKA