Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:55
AUZEF bütünleme sınavı giriş belges ekranı: 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım sürüyor. Takvime göre 2023-2024 akademik yılı güz dönemi bütünleme sınavları şubat ayında gerçekleştiriliyor. Dönem sonu sınavlarından istedikleri puanları alamayıp harf notlarıyla dersten geçemeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girmek için hazır. Bütünleme sınavıyla birlikte kalan derslerin telafisi yapılabilecek. Sınav giriş belgeleri yayımlandı. Giriş yerleri AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınav giriş yeri sorgula!