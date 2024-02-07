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Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:55

AUZEF bütünleme sınavı giriş belges ekranı: 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım sürüyor. Takvime göre 2023-2024 akademik yılı güz dönemi bütünleme sınavları şubat ayında gerçekleştiriliyor. Dönem sonu sınavlarından istedikleri puanları alamayıp harf notlarıyla dersten geçemeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girmek için hazır. Bütünleme sınavıyla birlikte kalan derslerin telafisi yapılabilecek. Sınav giriş belgeleri yayımlandı. Giriş yerleri AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınav giriş yeri sorgula!

AUZEF bütünleme sınavı giriş belges ekranı: 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri açıklandı.Telafi sınavları 3 oturumda gerçekleşecek. Bu sınav, dönem sonu sınavına giremeyen ya da girdiği halde başarısız ya da koşullu başarıylı harf notu olan öğrenciler için düzenleniyor. İşte 2024 AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı

AUZEF bütünleme sınavı giriş belges ekranı: 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi'nin internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Değerli Öğrencilerimiz,
10-11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

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AUZEF bütünleme sınavı giriş belges ekranı: 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF bütünleme sınavı giriş belges ekranı: 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF 10 - 11 Şubat 2024 tarihinde üç oturum halinde ve sabah 09.30'da, öğleden sonra uygulanacak olan oturumları saat 14.00'de olacak. Her ders için 20 soru sorulacak ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilecek.
10 - 11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavının tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve 13 Şubat 2024 saat 23.59'da sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacak.

AUZEF bütünleme sınavı giriş belges ekranı: 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

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