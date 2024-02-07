AUZEF bütünleme sınavı giriş belges ekranı: 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF 10 - 11 Şubat 2024 tarihinde üç oturum halinde ve sabah 09.30'da, öğleden sonra uygulanacak olan oturumları saat 14.00'de olacak. Her ders için 20 soru sorulacak ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilecek.

10 - 11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavının tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve 13 Şubat 2024 saat 23.59'da sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacak.