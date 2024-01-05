AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 || Güz dönemi AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. 6-7 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan AUZEF sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıkların AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders bazlı olarak yayımlanması bekleniyor. Bu noktada üç oturumlu AUZEF sınavları sonrası öğrencilerin gözü kulağı aksis.istanbul.edu.tr internet adresinde olacak. Peki, AUZEF cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.