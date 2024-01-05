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Haberler Fotohaber AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 || Güz dönemi AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 23:10

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 || Güz dönemi AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. AUZEF final sınavı toplam 3 oturumda tamamlanacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Bitirme sınavı sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %70 olarak belirlenmiştir. Öte yandan Açıköğretim programlarında dört yanlış cevap, bir doğru cevabı götürmektedir. Peki, İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Güz Dönemi AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. 6-7 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan AUZEF sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıkların AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders bazlı olarak yayımlanması bekleniyor. Bu noktada üç oturumlu AUZEF sınavları sonrası öğrencilerin gözü kulağı aksis.istanbul.edu.tr internet adresinde olacak. Peki, AUZEF cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Güz Dönemi AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bitirme (final) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.

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AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Güz Dönemi AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AUZEF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AUZEF güz dönemi bitirme sınavı giriş belgeleri 29 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

Adaylar, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Güz Dönemi AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AUZEF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı. AUZEF soruları ve cevaplarının sınavların tamamlanmasının ardından yayınlanması bekleniyor.

Sınav soru kitapçıklarının aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanması bekleniyor.

AUZEF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Güz Dönemi AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Auzef final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.

Bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihlerindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilecek.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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