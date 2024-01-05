Giriş Tarihi: 05.01.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
23:10
AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULA 2023-2024 || Güz dönemi AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. AUZEF final sınavı toplam 3 oturumda tamamlanacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Bitirme sınavı sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %70 olarak belirlenmiştir. Öte yandan Açıköğretim programlarında dört yanlış cevap, bir doğru cevabı götürmektedir. Peki, İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.