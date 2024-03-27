Aydın Belediye Başkan adayları! 2024 YSK ile Aydın Belediye Başkan adayları listesi yayında

AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|AYDIN
|MUSTAFA
|SAVAŞ
|İYİ PARTİ
|AYDIN
|ÖZER
|KAYALI
|ANAVATAN PARTİSİ
|AYDIN
|NAİL
|KAPLI
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|AYDIN
|CEMİL
|KÖROĞLU
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|AYDIN
|SERDAL
|BULUT
|HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
|AYDIN
|SUZAN
|KOÇ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|AYDIN
|SİBEL
|YENİOCAK
|ZAFER PARTİSİ
|AYDIN
|MUHARREM
|DEMİRBİLEK
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|AYDIN
|ROJDA
|DOLGUN
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|AYDIN
|SEÇİL
|MUMCUOĞLU
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|AYDIN
|ÖZLEM
|ÇERÇİOĞLU
|EMEK PARTİSİ
|AYDIN
|ALİ
|ÖZAYDIN
|HÜR DAVA PARTİSİ
|AYDIN
|CENBELİ
|GÜLER
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|AYDIN
|HÜSEYİN CİHAN
|BAYKARA
|OCAK PARTİSİ
|AYDIN
|MEHMET
|TEMEL
|DEMOKRAT PARTİ
|AYDIN
|HÜSEYİN
|TURGUT
|MİLLET PARTİSİ
|AYDIN
|SALİH ŞİNASİ
|YEGEN
|DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
|AYDIN
|BÜLENT
|ÇAM
|SAADET PARTİSİ
|AYDIN
|FATİH
|KARAHAN
|VATAN PARTİSİ
|AYDIN
|ZÜHRE
|GENİŞEL
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|AYDIN
|ABDULBAKİ
|İNCE
|BAĞIMSIZ
|AYDIN
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|KERİK