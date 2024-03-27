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Haberler Fotohaber Aydın Belediye Başkan adayları! 2024 YSK ile Aydın Belediye Başkan adayları listesi yayında
Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 11:19

Aydın Belediye Başkan adayları! 2024 YSK ile Aydın Belediye Başkan adayları listesi yayında

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Yerel Seçim için Türkiye sandık başında olacak. Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını seçecek seçmen ikamet ettikleri şehir özelinde partilerin aday listelerine odaklandı. 81 ilde araştırmalar sürerken Aydın belediye başkan adayları listesi de radara girdi. İşte, YSK AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Aydın belediye başkanı adayları.

Aydın Belediye Başkan adayları! 2024 YSK ile Aydın Belediye Başkan adayları listesi yayında

Mahalli İdareler Seçimleri 31 Mart günü sandıklarda başlayacak. Saat 17.00 itibarıyla oy verme süreci tamamlanacak ve sayıma geçilecek. Sandığa gitmeden önce seçmen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan kesin listeleri kontrol ediyor. Aydın belediye başkan adayları da bu noktada gündemde. Aydın belediye başkanı kim oldu sorusu açılan sandıklar tamamlandıkça ortaya çıkacak. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Aydın belediye başkan adayları listesi…

Aydın Belediye Başkan adayları! 2024 YSK ile Aydın Belediye Başkan adayları listesi yayında

AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ AYDIN MUSTAFA SAVAŞ
İYİ PARTİ AYDIN ÖZER KAYALI
ANAVATAN PARTİSİ AYDIN NAİL KAPLI
DEMOKRATİK SOL PARTİ AYDIN CEMİL KÖROĞLU
YENİDEN REFAH PARTİSİ AYDIN SERDAL BULUT
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ AYDIN SUZAN KOÇ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ AYDIN SİBEL YENİOCAK
ZAFER PARTİSİ AYDIN MUHARREM DEMİRBİLEK
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ AYDIN ROJDA DOLGUN
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ AYDIN SEÇİL MUMCUOĞLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ AYDIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
EMEK PARTİSİ AYDIN ALİ ÖZAYDIN
HÜR DAVA PARTİSİ AYDIN CENBELİ GÜLER
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ AYDIN HÜSEYİN CİHAN BAYKARA
OCAK PARTİSİ AYDIN MEHMET TEMEL
DEMOKRAT PARTİ AYDIN HÜSEYİN TURGUT
MİLLET PARTİSİ AYDIN SALİH ŞİNASİ YEGEN
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ AYDIN BÜLENT ÇAM
SAADET PARTİSİ AYDIN FATİH KARAHAN
VATAN PARTİSİ AYDIN ZÜHRE GENİŞEL
BAĞIMSIZ AYDIN ABDULBAKİ İNCE
BAĞIMSIZ AYDIN SABAHATTİN KERİK

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SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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