Giriş Tarihi: 17.04.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
13:43
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI GÜNDEMDE || 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?
Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Ancak konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!